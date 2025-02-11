Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2025 году до $74,5 за баррель

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель. Об этом следует из из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Прогноз цены Brent на 2026 год не изменился по сравнению с предыдущей оценкой — $66,46 за баррель.

По прогнозу ведомства, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к уменьшению мировых запасов. Это позволит удерживать

В отчете также указано, что последние санкции США против российской энергетики лишь немного сократят прогноз по добыче нефти в России. Новые ограничения в отношении нефтяной отрасли России окажут влияние на мировые маршруты поставок «черного золота».

В январе США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее в США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене.