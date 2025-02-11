Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent в 2025 году до $74,5 за баррель
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $74,31 до $74,5 за баррель. Об этом следует из из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

Прогноз цены Brent на 2026 год не изменился по сравнению с предыдущей оценкой — $66,46 за баррель.

По прогнозу ведомства, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к уменьшению мировых запасов. Это позволит удерживать

В отчете также указано, что последние санкции США против российской энергетики лишь немного сократят прогноз по добыче нефти в России. Новые ограничения в отношении нефтяной отрасли России окажут влияние на мировые маршруты поставок «черного золота».

В январе США ввели санкции против 161 российского танкера, которые задействованы в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее в США заявили, что Китаю предложили российскую нефть по сниженной цене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами