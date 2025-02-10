Россиян призвали не ждать скоро снятия санкций США

Президент США Дональд Трамп не в состоянии самостоятельно снять антироссийские санкции в ближайшее время, заявил турецкий политический аналитик Умит Назми Хазыр, пишет агентство РИА Новости.

Для снятия рестрикций, отметил аналитик, Трампу необходимо будет заручиться поддержкой конгресса. Из-за этого «немедленное» снятие ограничений против РФ станет для президента США трудной задачей.

Как подчеркнул Хазыр, при этом снятие санкций против России и не является первостепенной целью для администрации Трампа. Больше нового президента заботит вопрос перспектив членства Украины в НАТО, предоставление гарантий безопасности Киеву, возможность ввода миротворцев ООН в эту страну.

США ввели новые санкции против российского энергетического сектора 10 января. Ограничения затронули «Газпромнефть», ее генерального директора Александра Дюкова, а также «Сургутнефтегаз» и сына совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Также США ввели рестрикции против более 30 российских нефтесервисных компаний, в том числе «Технологии ОФС», управляющей бывшими активами Baker Hughes в России, сообщил Минфин США.

Ранее были названы последствия новых санкций США против России.