Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц: возврат к поставкам газа из РФ вряд ли произойдет

Кандидат в канцлеры Германии от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил в интервью журналу Economist, что не рассчитывает на возврат к импорту российского газа в обозримом будущем.

По словам Мерца, Германия должна построить как минимум 50 газовых электростанций. Кроме того, страна открыта к заключению долгосрочных контрактов на поставку американского сжиженного природного газа.

Мерц также допускает возможность строительства новых ядерных реакторов взамен отключенных при текущем правительстве и не подлежащих повторному запуску.

В ответ на вопрос о том, как можно урегулировать ситуацию на Украине, политик упомянул возможность отправки миротворческих сил. Однако, по его мнению, это может произойти только после того, как будет достигнуто устойчивое прекращение огня.

6 февраля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее.

В конце января газета Financial Times писала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Сообщалось также, что подобной позиции придерживаются официальные лица в Германии, Венгрии и Словакии.

Ранее в Британии выяснили, как Германия продолжает закупать газ из России.