Кабмин продлил временное ограничение на экспорт бензина

Российское правительство приняло решение о продлении действия временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению, ограничение будет действовать до 28 февраля 2025 года.

«Временный запрет на экспорт бензина продлен по 28 февраля 2025 года включительно. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

Данное решение о продлении экспортного запрета не затронет прямые поставки бензина от производителей. Целью этого шага является поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке России, стимулирование развития нефтеперерабатывающей отрасли и предотвращение нелегального вывоза автомобильного бензина за пределы страны.

До этого глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев заявил, что практика введения временных запретов на экспорт бензина из России не приведет к снижению его производства и потере потенциала выпуска топлива в стране.

Временный запрет на экспорт бензина действовал с 1 марта по 31 августа. Впоследствии, с 1 сентября, он был продлен до конца 2024 года. Следует отметить, что в период с конца мая по июль в связи с избыточным предложением на внутреннем рынке запрет на экспорт топлива был отменен.

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