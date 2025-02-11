Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Модернизацию КПП остановили на Украине после прекращения помощи USAID

На Украине приостановили модернизацию 9 КПП после прекращения помощи от USAID
close
Wikimedia Commons

Работы по модернизации девяти приграничных пунктов пропуска на Украине остановились после прекращения финансирования от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава агентства восстановления Украины Сергей Сухомлин, передает агентство Укринформ.

«У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID... Скажу откровенно, мы не ждем, пока возобновится финансирование, у нас нет уверенности, что оно будет возобновлено», – сказал он во время мероприятия «От дорог до водопроводов: как реализуют крупные инфраструктурные проекты».

По его словам, после приостановки работы агентства украинским архитектурным бюро было предложено принять участие в разработке проектов по этим пунктам пропуска. Уже две крупные украинские компании согласились на участие в них, добавил Сухомлин.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что USAID не соответствует стратегическим интересам страны.

Ранее Пушков объяснил, зачем Трамп разогнал USAID.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами