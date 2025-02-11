Модернизацию КПП остановили на Украине после прекращения помощи USAID

Работы по модернизации девяти приграничных пунктов пропуска на Украине остановились после прекращения финансирования от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил глава агентства восстановления Украины Сергей Сухомлин, передает агентство Укринформ.

«У нас сегодня девять пунктов пропуска, по которым фактически прекратились работы из-за отсутствия финансирования от USAID... Скажу откровенно, мы не ждем, пока возобновится финансирование, у нас нет уверенности, что оно будет возобновлено», – сказал он во время мероприятия «От дорог до водопроводов: как реализуют крупные инфраструктурные проекты».

По его словам, после приостановки работы агентства украинским архитектурным бюро было предложено принять участие в разработке проектов по этим пунктам пропуска. Уже две крупные украинские компании согласились на участие в них, добавил Сухомлин.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что USAID не соответствует стратегическим интересам страны.

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