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Покупателям авто у иностранцев за наличные начали выписывать крупные штрафы

Mash: россиян стали штрафовать за покупку авто у иностранцев за наличные
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о 20–40% от всей суммы сделки.

«Всему виной ФНС и 173 -ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Коротко про закон: если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что недавно жертвой стала владелица внедорожника из Москвы. Она купила Kia Sorento за 2,85 млн рублей у гражданина Киргизии за наличные и в итоге заплатила 855 тыс. рублей штрафа.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что обратился в Минфин РФ с просьбой отказаться от этой практики, так как Россия входит в Единое таможенное пространство.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что перед покупкой автомобиля с пробегом необходимо тщательно проверить его техническое состояние.

Нужны очень серьезные проверки технического состояния. Это может быть «промер» геометрии, оценка состояния толщиномером, чтобы посмотреть наличие кузовного ремонта, и проверка на состояние коррозии. Можно посмотреть ошибки двигателя, компрессию и провести другие диагностические испытания, сказал Попов.

Кроме того, он отметил, что нельзя доверять пробегу, указанному на одометре. Также не следует обращать внимание на свежие коврики в салоне и накладки на педали. Это один из способов обновить автомобиль перед продажей.

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