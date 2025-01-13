В России проверят автоперевозчиков на предмет финансовых махинаций

Федеральная налоговая служба (ФНС) России проверит транспортно-логистические компании (ТЛК) на предмет выплаты налогов, поскольку их финансовые махинации могли привести к недоплате около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. Проверки будут проведены после обращения активистов из «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Как рассказал изданию председатель ОПИ Олег Павлов, согласно результатам проведенного организацией в ноябре 2024 года исследования, более 50% ТЛК практикуют выдачу «серых» зарплат.

Среди характерных для таких компаний нарушений в обращении также называются занижение страховых взносов, списание НДС, ненадлежащее оформление трудовых договоров, нерегистрируемые переработки, отсутствие обязательных медосмотров и учета сверхурочной работы, игнорирование несчастных случаев на производстве.

«Известия» пишут, что в Ассоциации автоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» подтвердили эту информацию. По ее данным, более 60% ТЛК в России сокращают налоговые выплаты по зарплате и для оптимизации затрат.

Газета также отмечает, что участники рынка, входящие в ассоциацию, подсчитали, что налоговые потери из-за «серой» зарплаты в отрасли составляют 300 млрд рублей. По данным транспортной компании «Итеко», из-за незаконного возмещения НДС в отрасли потери бюджета могут приближаться к 500 млрд рублей в год.

До этого президент «Итеко» Евгений Бабаев предупредил, что около 30% российских грузовых автоперевозчиков в 2025 году могут обанкротиться.

Ранее сообщалось, что в России на 20% подорожают автомобильные грузоперевозки.