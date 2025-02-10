Экономист объяснил, почему в регионах России упал спрос на новых работников

В России отмечается охлаждение спроса работодателей на новых сотрудников, хотя дефицит кадров все-таки еще сохраняется. По мнению экономиста, специалиста в области трудовых ресурсов Александра Щербакова, это связано с тем, что компании постепенно закрывают пустующие ниши после ухода зарубежных компаний. Сохранение нехватки работников в некоторых отраслях он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал позитивным фактором.

Рано или поздно наступает момент, когда экономика успокаивается после срочной необходимости занять рыночные ниши, освободившиеся с уходом зарубежных компаний.

«Этот процесс не бесконечн, и он должен где-то завершаться, — подчеркнул экономист. — Наступает момент, когда, после некоторого ажиотажа, вызванного появлением новых возможностей, они уходят, и экономика начинает функционировать в более ритмичном и спокойном режиме».

Что касается дефицита кадров, то для развивающейся экономики это вполне нормальное и даже положительное явление, стимулирующее рост зарплат. Именно их уровень является основным стимулом перетока кадров из одной области в другую. Причем не хватает именно квалифицированных работников.

«В нормальной экономике эта ситуация привычна, поэтому я думаю, что эти процессы скорее говорят о позитиве, чем о тревожной тенденции», — убежден Щербаков.

Сложившаяся на рынке труда ситуация в целом соответствует главной задаче России – необходимости развивать экономику, добавил эксперт. Общая тенденция сводится к созданию новой экономики с новыми производственными возможностями, заключил он.

Россияне ранее оценили свои перспективы на рынке труда в 2025 году.