Стала известна страна с самой низкой безработицей

Россия по итогам 2024 года названа страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира, пишет агентство РИА Новости, которое проанализировало данные национальных статистических служб.

Как пишет агентство, в 2024 году в России доля нетрудоустроенного населения оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значение за все время статистических наблюдений. В 2023 году показатель составлял 3%.

Агентство утверждает, что результат, зафиксированный в России, стал минимальным из числа всех стран G20. Чуть выше уровень безработицы оказался в Японии и Мексике (по 2,4%). В первой стране показатель сократился на 0,1% относительно 2023 года, а во второй — на 0,2%.

В первой половине февраля бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что рекордно низкий уровень безработицы в России стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. Это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний.

Ранее стало известно, что безработица в Германии четвертый месяц держится на рекордном с 2021 года уровне.