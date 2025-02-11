Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна страна с самой низкой безработицей

РИА Новости: Россия стала страной с самым низким уровнем безработицы
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Россия по итогам 2024 года названа страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира, пишет агентство РИА Новости, которое проанализировало данные национальных статистических служб.

Как пишет агентство, в 2024 году в России доля нетрудоустроенного населения оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значение за все время статистических наблюдений. В 2023 году показатель составлял 3%.

Агентство утверждает, что результат, зафиксированный в России, стал минимальным из числа всех стран G20. Чуть выше уровень безработицы оказался в Японии и Мексике (по 2,4%). В первой стране показатель сократился на 0,1% относительно 2023 года, а во второй — на 0,2%.

В первой половине февраля бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков заявил, что рекордно низкий уровень безработицы в России стал одной из ключевых проблем для предпринимателей в 2024 году. Это значительно сдерживает рост и масштабирование компаний.

Ранее стало известно, что безработица в Германии четвертый месяц держится на рекордном с 2021 года уровне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами