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Безработица в Германии четвертый месяц держится на рекордном с 2021 года уровне

Число безработных в Германии за сентябрь выросло значительно сильнее прогнозов

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Markus Schreiber/AP

Уровень безработицы в Германии по итогам сентября составил 6%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Показатель держится на максимальном уровне с мая 2021 года уже четвертый месяц подряд.

За первый месяц осени число нетрудоустроенных немцев увеличилось на 17 тыс. человек, что заметно превышает прогнозы аналитиков. Эксперты Bloomberg ожидали рост на 13,5 тыс. человек, в Trading Economics — и вовсе на 12 тыс. человек.

При этом количество открытых вакансий за период сократилось до 696 тыс. объявлений, что на 3 тыс. меньше значения августа и на 65 тыс. ниже прошлогоднего показателя.

На днях экономист Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что ФРГ переживает беспрецедентный промышленный спад, сравнимый лишь с послевоенным периодом. По его словам, нынешний кризис глубже и продолжительнее, чем структурные кризисы XX века, хотя и уступает по масштабам рецессиям 2008 года и периода пандемии.

Ранее во Франции заговорили о самом тяжелом дефиците бюджета за всю историю страны.

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