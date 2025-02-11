В Москве подскочило количество предложений по сдаче одного вида жилья

ЦИАН: количество микроквартир для аренды в Москве выросло в семь раз

В Москве количество предложений по сдаче малогабаритного жилья (площадью до 28 кв. м) подскочило в семь раз с 2020 года, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение сервиса ЦИАН.

К началу февраля на рынке аренды в Москве предлагали около 1500 таких квартир. При этом еще пять лет назад число предложений таких квартир не превышало 220.

Как уточняют в компании, микроквартиры в настоящее время можно взять в аренду в 105 районах столицы, а в начале 2020 года — только в 69. Аналитики объясняют такую динамику массовыми вложениями россиян в покупку жилья в период действия льготной ипотеки на новостройки. Многие россияне в тот период приобрели недорогие квартиры с маленькой ставкой по кредиту, а теперь сдают их в аренду.

Во второй половине декабря ипотечный брокер Дмитрий Ракута предупреждал, что цены на аренду квартир в России вырастут на 50% в первом полугодии 2025 года. Он отмечал, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может дорожать еще сильнее. При этом количество доступных вариантов съемного жилья будет сокращаться.

Ранее студентам рассказали, как сэкономить на аренде квартиры.