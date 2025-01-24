Студентам рассказали, как сэкономить на аренде квартиры

Чтобы выбрать квартиру в аренду, студентам нужно сопоставить свои предпочтения, желаемый комфорт и уровень дохода, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда накануне Дня студента 25 января.

«Сейчас студенты предпочитают квартиры в новостройках старому жилому фонду. Современные проекты для аренды готовы рассмотреть больше половины опрошенных. Только 11% представителей поколения Z отмечают, что хотели арендовать жилье в «брежневке». Каждый десятый мог бы рассмотреть «хрущевку», менее 10% респондентов-зумеров — «сталинку». Однако реалии рынка таковы, что стоимость аренды в новых жилых комплексах часто находится за рамками студенческого бюджета, особенно в столице и других миллионниках. Квартиры во вчерашних новостройках иногда могут стоить в полтора или даже в два раза дороже, чем квартиры с такими же характеристиками, но в более старых домах», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что новые съемные квартиры дешевле в Новой Москве или ближайшем Подмосковье: города-сателлиты Красногорск, Реутов, Мытищи и прочие. В пресс-службе также посоветовали рассмотреть дома второй половины 1990-х и начала 2000-х годов — по условиям и характеристикам они во многом сопоставимы с новостройками, но стоимость аренды квартиры в них ниже. В пресс-службе отметили, что жилье рядом с вузами всегда дороже.

При поиске недорогого съемного жилья студентам рекомендовали рассматривать уже обустроенные квартиры — с ремонтом, мебелью и хотя бы базовым набором техники: стиральной машиной, плитой, микроволновкой, чтобы не тратиться на покупку в будущем. В пресс-службе уточнили, что работоспособность и эффективность студентов повышают оттенки теплого или холодного цвета. Наконец, нужно обратить внимание на транспортную инфраструктуру, сервисы доставки, магазины и аптеки.

По данным Яндекс Аренды, подавляющее число студентов в Московском регионе снимают квартиру не одни, а с молодым человеком или девушкой (48,2%), другом или подругой (14,3%), супругом или супругой (8,5%) и делят ежемесячный платеж. Средняя стоимость квартир с любым количеством комнат составляет около 58 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в России подешевела аренда квартир.