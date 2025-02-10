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Президент Франции призвал Трампа не вредить вводом пошлин экономике Европейского союза

Макрон: Трампу не следует вводить пошлины и вредить экономике Евросоюза
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Ludovic Marin/Reuters

Глава США Дональд Трамп не должен вредить экономике Европейского союза, угрожая ввести пошлины, поскольку это не в интересах самой Америки. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что Европа является союзником для Соединенных Штатов. Поэтому, если Трамп хочет, чтобы Евросоюз больше инвестировал в обеспечение безопасности и обороны, и если он желает, чтобы Америка развивалась, то не следует вредить европейской экономике, грозя ей пошлинами.

Президент Франции отметил, что введение антиевропейских пошлин приведет к инфляции и росту цен в самих США. Макрон указал, что главной проблемой для Соединенных Штатов является не Европейский союз, а КНР.

10 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп собирается ввести пошлины в размере 25% на поставки в страну стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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