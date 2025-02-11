Банкам расширят возможности блокировок клиентов из мошеннической базы ЦБ

Российским банкам дадут право ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами суммой 100 тыс. рублей в месяц, если сведения об отправителе находятся в мошеннической базе ЦБ РФ. Об этом пишет РБК.

По данным издания, это коснется тех случаев, когда против клиента не возбуждено уголовное дело. Такие поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе» содержатся в доработанном ко второму чтению законопроекте о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов.

В регуляторе уточнили, что на платежи в адрес юридических лиц действие предлагаемой нормы не распространяется.

В настоящее время у банков есть только два варианта действий: полностью останавливать операции по таким картам или же не принимать никаких ограничительных мер.

Накануне адвокат Даниил Горьков, партнер адвокатского бюро MILL, предупредил, что банки при оформлении кредита не всегда тщательно проверяют личность заемщика, что позволяет мошенникам обманывать людей. Эксперт отметил, что на оформление кредита уходит не более 5-10 минут, а способы и методы проверки транзакций банками оставляют желать лучшего. Кроме того, отследить действия мошенников сложно из-за того, что нет централизованных реестров и баз данных.

Ранее сообщалось, что телефонных мошенников будут ловить с помощью биометрии.