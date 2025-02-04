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Телефонных мошенников будут ловить с помощью биометрии

Телефонных мошенников будут ловить с помощью базы биометрических данных
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Shutterstock

Минцифры разрабатывает комплекс мер по усилению борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проект поправок к федеральным законам, включая законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривает создание единой антифрод-платформы, на которой будет храниться в том числе база векторов голосов киберпреступников.

Как стало известно «Ъ», документ предполагает отказ от необходимости получения согласия на обработку биометрических данных лиц, уличенных в мошенничестве с использованием сетей связи.

В единую платформу будут стекаться данные о киберпреступлениях от органов власти всех уровней, Центробанка, операторов связи, хостинг-провайдеров, социальных сетей, маркетплейсов и граждан. Доступ к информации получат ЦБ, правоохранительные органы, федеральные ведомства и другие уполномоченные организации.

По данным источника «Ъ», знакомого с разработкой, искусственный интеллект операторов связи будет анализировать звонки на предмет использования характерных для мошенников ключевых слов и сравнивать голос абонента с данными из базы. При обнаружении подозрительных совпадений абонент получит предупреждение о возможном мошенничестве.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали выманивать биометрические данные своих жертв, чтобы усилить вероятность получения секретных данных.

Ранее россиянам рассказали о самых популярных уловках телефонных мошенников за 2024 год.

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