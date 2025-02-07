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Эксперт оценил возможность заселения в отели по биометрии

«Тимджет»: нужен контроль доступа к данным при заселении в отели по биометрии
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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Одним из главных вызовов при внедрении биометрии для регистрации в гостиницах станет необходимость строгого контроля доступа к данным, сказал «Газете.Ru» учредитель компании «Тимджет» Алексей Корнеев.

«Биометрическая информация, в отличие от паролей или документов, не может быть изменена в случае компрометации. Это означает, что системы хранения биометрии должны быть максимально защищены от кибератак, а персонал отелей — обучен работе с такими технологиями. Важно предусмотреть многоуровневую систему защиты, включая шифрование, разграничение прав доступа и мониторинг подозрительной активности», — пояснил эксперт.

По его словам, биометрическое заселение может стать конкурентным преимуществом для российских отелей. Однако его успешная реализация потребует не только технологических инвестиций, но и четкого регулирования, а также постоянного обновления механизмов защиты, уточнил Корнеев.

До конца марта в Москве должен заработать сервис заселения в гостиницы по биометрии, сообщила «Российская газета». Для этого в столице установят терминалы, которые в дальнейшем смогут выдавать ключи. Сервис успешно протестирован и должен уменьшить очереди на стойках регистрации, закрыть дефицит кадров в отрасли. Сначала сервис появится в столице, а затем в регионах с высоким турпотоком.

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