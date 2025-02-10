Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Bloomberg: цены на газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года
close
Shutterstock

Цены на природный газ в Европе достигли двухлетнего максимума на фоне возросшего забора газа из хранилищ из-за холодной погоды. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным авторов, цены на фьючерсные контракты 10 февраля выросли на 4,1% до €58 за МВт·ч. По их словам, подобные результаты фиксировались в феврале 2023 года. При этом цены продолжают расти четыре недели подряд.

Как отметило агентство, из-за ожидающегося похолодания в Европе ожидается рост спроса на газ. Это, в свою очередь, приведет к истощению запасов сырья в хранилищах. Сейчас их заполненность оценивается в 49%.

«Риск того, что к весне запасы газа в Евросоюзе окажутся низкими, возрос в последние несколько недель. Мы видим рост цен на фьючерсы не только на месяц вперед, но и на 2026-2027 годы», — сказал аналитик компании Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

22 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Она подчеркнула, что эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК планирует представить в феврале.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами