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В руководстве «Газпрома» провели кадровые перестановки

В «Газпроме» объявили о кадровых изменениях в руководстве
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Anton Vaganov/Reuters

В руководстве ряда департаментов и управлений «Газпрома» произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

По ее информации, Александр Шагов назначен начальником департамента 715 (отвечает за управление персоналом). Елена Касьян, ранее возглавлявшая этот департамент, освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

В структуре холдинга Шагов работает с 2010 года, предыдущая его должность — заместитель начальника департамента 715 — начальник управления.

Кроме того, Антон Мухин стал заместителем руководителя аппарата правления — начальником управления 127. Он работает в структуре «Газпрома» с 2002 года. Мухин ранее занимал должность первого заместителя начальника управления 127. Его предшественником на этом посту была Галина Тарасова, которая также освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

В январе портал 47News сообщил, что «Газпром» готовится к массовым увольнениям. По данным издания, руководство холдинга планирует сократить более полутора тысяч человек, чей зарплатный фонд вместе с оставшимися сотрудниками составляет 50 млрд рублей.

Ранее Миллер заявил, что запасов газа на некоторых месторождениях «Газпрома» хватит до 2134 года.

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