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В Москве мужчина потерял 20 млн рублей после того, как съел круассан

В Москве мужчина лишился флешки с биткоинами из-за круассана
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Depositphotos

В Москве 34-летний мужчина потерял 20 миллионов рублей после похода в кафе. Об этом сообщает Baza.

За некоторое время до инцидента он продал квартиру и на вырученные 14 миллионов рублей купил криптовалюту. Позже, поняв, что заработал, он захотел бы обменять ее на рубли.

Сделку мужчина решил провести в Москве. Там он заселился в съемную квартиру и на следующий день отправился в «Москву-Сити», где в местном кафе съел круассан с кофе и пошел выбирать обменный пункт.

Мужчине сделали несколько предложений, обдумать которые он решил в другом кафе, но там ему стало плохо, поэтому он поехал домой, не обменяв криптовалюту.

Добраться до съемной квартиры мужчина решил на общественном транспорте, и, по его словам, в этот момент флешка с двумя биткоинами на ней была при нем.

«На следующее утро он открыл рюкзак и понял, что флешка пропала. Вместе с флешкой пропал и кардхолдер с паролем», – сообщается в публикации.

Мужчина обратился в полицию. Сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

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