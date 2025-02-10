В Екатеринбурге могут оставить без летней веранды популярный ресторан

ЕАН: ресторан в гостинице «Исеть» в Екатеринбурге останется без летней веранды

В Екатеринбурге суд обязал разобрать летнюю веранду одного из ресторанов в гостинице «Исеть». Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на соответствующий документ.

В агентстве предположили, что речь идет о «Веранде счастья» ресторана «Хмели Сунели». Согласно решению Свердловского арбитража, ООО «Центр развития ресторанной культуры» должно будет освободить земельный участок от будки охраны, хозпостроек, шлагбаума, автоматических ворот, летнего кафе, которые были размещены на территории без согласования в 2023 году.

Компания заключила договор аренды площадей в «Исети» с МУГИСО в 2002 году. После этого через 15 лет допсоглашение с арендатором заключило ГУП СО «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». В «Исети» работают три предприятия общественного питания – «Стейкхаус», Si и «Хмели Сунели», принадлежащие Resta Management, которая, предположительно, связана с ЦРРК.

«Мы сейчас разбираемся в вопросе. Надеемся решить проблему подписанием мирового соглашения о переносе летнего кафе в следующем году или к началу сезона», — сообщили в Resta Management.

3 февраля сообщалось, что на ресторан певцов Егора Крида и Тимура Юнусова (Тимати) подали в суд. Арбитражный суд Москвы получил заявление к ООО «Фест», которое принадлежит рэперам, от АО «Оптиком». Эта фирма занимается продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей. Они потребовали 59 тысяч 704 рубля за неоплату поставленного товара.

Ранее стало известно, что в российском регионе мужчина устроил поножовщину в вагоне-ресторане.