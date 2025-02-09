В российском регионе мужчина устроил поножовщину в вагоне-ресторане

В Коми мужчина устроил поножовщину в поезде и ранил другого пассажира

В Коми пассажир устроил поножовщину в поезде, сообщили в пресс-службе западного СУ на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 7 февраля в вагоне-ресторане поезда, между станциями «Сейда» и «Инта-1» Северной железной дороги. По версии следствия, мужчина 1974 года рождения выпил и на почве внезапно возникшей личной неприязни к оппоненту ударил его ножом по голове.

Довести преступный умысел до конца нападавший не смог, так как его обезвредили проводники, они же оказали первую помощь раненому. Агрессора сняли с поезда и задержали. Его подозревают в покушении на жизнь человека.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее проголодавшиеся москвичи устроили драку и поножовщину в очереди за шаурмой.