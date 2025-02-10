Одна страна рекордно нарастила продажи газа

Corriere della Sera: доходы Норвегии от продажи газа выросли почти в 5 раз

Норвегия с февраля 2022 года по декабрь 2024 года получила за экспортируемый газ дополнительную прибыль в размере почти $100 млрд, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Как пишет автор материала, королевство резко нарастило объем продаж топлива. Доходы от экспорта за отчетный период выросли в 5 раз. Причин тому две — наращивание объема экспорта топлива и продажа газа по гораздо более высокой цене, чем до начала конфликта на Украине.

Во второй половине ноября посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщил, что королевство заработало более $115 млрд на фоне отказа ряда стран Евросоюза от российского газа.

Он напомнил, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС. При этом санкции по-разному сказались на экономике королевства. С одной стороны, Норвегия прилично заработала на вытеснении российского газа, с другой — Осло решился на разрушение двухсторонних торгово-экономических отношений с Москвой.

Ранее на Западе указали на выгоду для России от сокращения поставок нефти и газа Норвегией.