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На Западе указали на выгоду для России от сокращения поставок нефти и газа Норвегией

ICIS: сокращение Норвегией поставок нефти и газа приведет к рассвету России
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создает предпосылки для более тесного сотрудничества Европы с Россией, знаменуя собой рассвет для страны на европейском нефтегазовом рынке. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер в интервью британской газете Telegraph.

Согласно данным Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), Норвегия продолжит сокращать поставки энергоресурсов, так как власти страны преданы идее прекращения добычи нефти и газа.

«Закат для Норвегии — это рассвет для России», — сказал Шредер.

По его словам, призыв открыть трубы и ворота для недорогого газа из России постепенно будет становиться все громче, поскольку газ дорожает из-за сокращения добычи в Норвегии. Это создает предпосылки для более тесного сотрудничества с РФ и подбодрит политиков дружественных к ней Словакии и Венгрии, отметил Шредер.

Авторы статьи тем временем обратили внимание, что сокращение Норвегией поставок усилит влияние Российской Федерации на мировом газовом рынке, «представляя собой геополитический кошмар» для правительств стран Европы.

Ранее глава Евродипломатии призвала снизить потолок цен на российскую нефть.

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