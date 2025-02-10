ФАС проверит цены на сухие строительные смеси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует цены на сухие строительные смеси, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы надзорного ведомства.

Как отметили в ведомстве, речь идет о проверке стоимости штукатурки, шпаклевки, плиточного клея, гидроизоляционных составов и кладочных растворов.

В ФАС сообщили, что служба запросила у производителей данные о производстве и реализации сухих строительных смесей. Если специалисты обнаружат повышение стоимости смесей в 2024–2025 годах, производители должны предоставить письменные пояснения о причинах роста цен.

На прошлой неделе сообщалось что ФАС направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки с требованием объяснить причины повышения цен на этот товар. Уточнялось, что служба начала проводить анализ стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы. Уведомления получили в том числе «Сибур-ПЭТФ», «Завод новых полимеров «Сенеж», «Псковский завод «Титан-Полимер».

Ранее была названа сфера бизнеса, которая заплатила штрафов в 2024 году больше остальных.