Производителей упаковки потребовали объяснить, почему они повысили цены на свою продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки с требованием объяснить причины повышения цен на этот товар, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ФАС проводит анализ стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы. Уведомления получили в том числе «Сибур-ПЭТФ», «Завод новых полимеров «Сенеж», «Псковский завод «Титан-Полимер».

Накануне пресс-служба ФАС сообщила, что российские компании заплатили 9,9 млрд рублей штрафов в 2024 году, 4,1 млрд рублей из них взыскали с предприятий из сферы промышленности.

Еще 1,3 млрд рублей из 9,9 млрд перечислили в счет оплаты штрафа организации из сферы связи и информационных технологий, отметили в ФАС. 1,1 млрд рублей служба взыскала по делам о картельных сговорах и закрытых закупках.

Во второй половине января ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей.

Ранее стало известно, что полиция проводит обыски в петербургском ФАС.