Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производителей упаковки потребовали объяснить, почему они повысили цены на свою продукцию

ФАС направила запросы крупнейшим российским производителям сырья для упаковки
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы крупнейшим производителям сырья для упаковки с требованием объяснить причины повышения цен на этот товар, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ФАС проводит анализ стоимости полиэтилентерефталата (ПЭТФ), БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранулы. Уведомления получили в том числе «Сибур-ПЭТФ», «Завод новых полимеров «Сенеж», «Псковский завод «Титан-Полимер».

Накануне пресс-служба ФАС сообщила, что российские компании заплатили 9,9 млрд рублей штрафов в 2024 году, 4,1 млрд рублей из них взыскали с предприятий из сферы промышленности.

Еще 1,3 млрд рублей из 9,9 млрд перечислили в счет оплаты штрафа организации из сферы связи и информационных технологий, отметили в ФАС. 1,1 млрд рублей служба взыскала по делам о картельных сговорах и закрытых закупках.

Во второй половине января ФАС выявила сговор на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей.

Ранее стало известно, что полиция проводит обыски в петербургском ФАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами