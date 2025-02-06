Названа сфера бизнеса, которая заплатила штрафов в 2024 году больше остальных

ФАС взыскала почти 10 млрд рублей штрафов в 2024 году

Российские компании заплатили 9,9 млрд рублей штрафов в 2024 году, 4,1 млрд рублей из них взыскали с предприятий из сферы промышленности, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Еще 1,3 млрд рублей из 9,9 млрд перечислили в счет оплаты штрафа организации из сферы связи и информационных технологий, отметили в ФАС. 1,1 млрд рублей служба взыскала по делам о картельных сговорах и закрытых закупках.

Как напомнили в ведомстве, штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции.

Во второй половине января ФАС сообщила о выявлении сговора на торгах на поставку жизненно важных препаратов на сумму более 664 млн рублей. ООО «МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств. Отмечается, что компании одерживали победы на торгах на поставку лекарств для нужд госучреждений здравоохранения в 62 регионах без снижения.

Ранее стало известно, что полиция проводит обыски в петербургском ФАС.