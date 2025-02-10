В Госдуме объяснили, зачем в России изменили порядок оплаты за отопление

Разворотнева: оплата отопления по факту более прозрачна и понятна в расчетах

Оплата отопления по факту, а не равномерно в течение года более прозрачна и понятна в расчетах. Об этом РИА Новости рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке», — сказала она.

По словам Разворотневой, если платить по счетчика по 1/12 в течение года, то невозможно на самом деле понять, сколько было начислено реально, насколько соблюдался температурный режим.

С 1 марта 2025 года российские регионы не смогут перевести граждан на равномерную оплату услуг отопления в течение всего года. Платить за тепло можно будет только в те месяцы, когда оно подается в дома, заявил 10 февраля РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он подчеркнул, что реформа направлена на устранение недовольства граждан, так как люди хотят видеть прямую связь между потреблением тепла и оплатой. 23 января вице-президент общественной организации «Опора России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков оценил рост платежей за отопления из-за изменения схемы оплаты в 60%.

Экономист Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что платежи россиян за отопление действительно вырастут из-за изменения порядка оплаты с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число должников за ЖКУ.