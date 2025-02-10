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Венгерская компания отреагировала на сообщение о поставке газа Приднестровью

MET Group не стал комментировать информацию о поставках газа Приднестровью
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Global Look Press

Венгерский трейдер MET Gas and Energy Marketing AG не комментирует информацию о поставках газа Приднестровью, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-службы компании.

Как отметили в пресс-службе, предприятие продолжает переговоры с Оператором газотранспортной системы (ГТС) Украины.

В компании напомнили, что готовы поставлять газ в любую точку Европы, в том числе экспортировать топливо в Молдавию. Но такие поставки возможны только в том случае, если Оператор ГТС Украины будет готов к поставкам, сказали в MET.

В понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что Приднестровье после 10 февраля начнет получать газ от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

Также в понедельник Речан сообщил, что Приднестровская Молдавская Республика отказалась от предложения Евросоюза профинансировать закупки газа для непризнанной республики.

Ранее стало известно, что ЕС выделит миллионы евро на покупку газа для Приднестровья.

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