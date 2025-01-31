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ЕС выделит миллионы евро на покупку газа для Приднестровья

Премьер Молдавии Речан: ЕС выделит €20 млн на закупку газа для Приднестровья
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Wikimedia Commons

Евросоюз предоставит Молдавии грант в размере €64 млн, €20 млн из которых должны пойти для поставки газа в Республику Приднестровье, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, пишет агентство ТАСС.

Он уточнил, что €30 млн из переданных Брюсселем Кишиневу предназначены для закупки топлива и электричества я обоих берегов Днестра. По его словам, из этих €30 млн — €20 млн направят на закупку природного газа для Приднестровья, которое Молдавия считает своих регионом, еще €10 млн отправятся на закупку электроэнергии для нужд правого берега Днестра.

Остальные €34 млн предоставляется в качестве поддержки бюджета Молдавии, добавил Речан.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Как подчеркнула Захарова, откуда бы топливо ни поступало в Приднестровье, этот газ происходит из российских месторождений.

Ранее в Приднестровье заявили, что поставки газа в долг хватит на полторы недели.

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