Стало известно, откуда будет поступать газ в непризнанное Приднестровье

Приднестровье после 10 февраля начнет получать газ от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией, сообщил агентству Moldpress премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

По его словам, венгерская компания начнет поставлять газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с российско-молдавской компанией «Молдовагаз». При этом Тирасполь начнет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, которые будут перевозить от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

Также в понедельник Речан сообщил, что Приднестровская Молдавская Республика отказалась от предложения Евросоюза профинансировать закупки газа для непризнанной республики.

На прошлой неделе глава ПМР Вадим Красносельский сообщал, что в республику начнет поступать европейский гуманитарный газ. Он выразил признательность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за содействие и оперативность.

Ранее стало известно, что ЕС выделит миллионы евро на покупку газа для Приднестровья.