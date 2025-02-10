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Мишустин подписал распоряжение о маркировке косметики

Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снеков
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Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в государственной системе «Честный знак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Согласно распоряжению, расширение охватит несколько товарных групп. Так, с 1 марта 2025 года обязательная маркировка будет введена для отдельных видов бакалейной и другой пищевой продукции в потребительской упаковке. В числе прочего, это коснется специй, приправ, чипсов, начос, сухариков, гренок, кукурузных палочек, хлебцев, готового попкорна, соусов, пряностей, сухих бульонов, супов и разных видов сухого уксуса.

С 1 марта 2025 года в России начнется обязательная маркировка еще одной категории товаров — косметики и бытовой химии. В список входят такие продукты, как мыло, моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, косметика для макияжа и ухода за кожей, а также зубные пасты и другие подобные товары.

В ноябре прошлого года правительство Российской Федерации приняло постановления о введении обязательной маркировки для некоторых категорий косметики и бытовой химии, а также бакалейных товаров, смазочных материалов и моторных жидкостей.

Ранее кабмин предложилпредложил отправлять товары без маркировки на благотворительность.

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