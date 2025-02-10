Кабмин предложил отправлять товары без маркировки на благотворительность

Госдума рассмотрит законопроект Минпромторга РФ, предполагающий отправку на благотворительность изъятых из оборота товаров без маркировки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Известиями».

«Думаю, что мы поддержим данный законопроект», — отметил он.

Сейчас товары без маркировки подлежат уничтожению. Документ предлагает закрепить в части 6 статьи 32.4 КоАП положения о том, что конфискованные по решению суда товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи.

Исключением станут алкоголь, табак, сигареты, парфюмерно-косметическая продукция и спиртосодержащие лекарственные препараты.

Госдума рассмотрит законопроект 27 февраля. В большинстве фракций нижней палаты парламента «Известиям» заявили, что готовы его поддержать.

В конце января директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский сообщил, что в 2024 году в России выявили порядка 43,5 млн нарушений правил маркировки, из которых 1 млн зафиксировали в Петербурге.

Частичная маркировка товаров началась в 2021 году, однако к 2024 году она стала массовой. Обязательные меры по маркировке одежды будут введены 1 марта 2025 года. По словам Заславского, описывать каждое изделие в системе является серьезным трудом для производителей, однако поэтапность данного нововведения позволила представителям бизнеса чувствовать себя более комфортно.

Ранее в России оценили, повлияет ли маркировка чая на его стоимость.