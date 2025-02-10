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Кабмин предложил отправлять товары без маркировки на благотворительность

«Известия»: товары без маркировки планируют отправлять на благотворительность
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Госдума рассмотрит законопроект Минпромторга РФ, предполагающий отправку на благотворительность изъятых из оборота товаров без маркировки. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Известиями».

«Думаю, что мы поддержим данный законопроект», — отметил он.

Сейчас товары без маркировки подлежат уничтожению. Документ предлагает закрепить в части 6 статьи 32.4 КоАП положения о том, что конфискованные по решению суда товары без маркировки могут быть безвозмездно переданы в качестве гуманитарной помощи.

Исключением станут алкоголь, табак, сигареты, парфюмерно-косметическая продукция и спиртосодержащие лекарственные препараты.

Госдума рассмотрит законопроект 27 февраля. В большинстве фракций нижней палаты парламента «Известиям» заявили, что готовы его поддержать.

В конце января директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский сообщил, что в 2024 году в России выявили порядка 43,5 млн нарушений правил маркировки, из которых 1 млн зафиксировали в Петербурге.

Частичная маркировка товаров началась в 2021 году, однако к 2024 году она стала массовой. Обязательные меры по маркировке одежды будут введены 1 марта 2025 года. По словам Заславского, описывать каждое изделие в системе является серьезным трудом для производителей, однако поэтапность данного нововведения позволила представителям бизнеса чувствовать себя более комфортно.

Ранее в России оценили, повлияет ли маркировка чая на его стоимость.

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