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Стало известно об остановке единственного в России завода СПГ-оборудования

Bloomberg: единственный в РФ завод СПГ-оборудования остановлен из-за санкций США

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Максим Богодвид/РИА Новости

Единственный в России завод по производству модулей для сжижения природного газа якобы законсервировали. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации уточнили, что речь идет о предприятии «Новатэка» в Мурманской области. Издание ссылается на группу наблюдения Земли при Институте государственной политики Пейна в Колорадо.

Специалисты сделали вывод об остановке завода, оценив интенсивность ночного освещения на объекте. В первые дни ноября она упала на 75%, практически до нуля. Издание напомнило, что предприятию для работы требуется освещение практически круглые сутки.

В начале ноября стало известно, что завод китайской TPV Technology в Шушарах, где собирались телевизоры Philips, Sony и Sharp, прекратил производство из-за угроз вторичных санкций со стороны США и ЕС и трудностей с оплатой компонентов через Китай.

Ранее крупнейший производитель стали в Британии анонсировал прекращение работы.

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