В России спрогнозировали рост цен на товары и услуги в 2025 году

Рост цен на товары и услуги в России продолжится в 2025 году на фоне ограниченного предложения импортных потребительских товаров и перетока ресурсов в избранные сектора экономики. Об этом в блоге, написанном для «БИЗНЕС Online», рассказал экономист Александр Виноградов.

По его словам, граждане ожидают роста цен на 14%, предприятия — на 10,8%, предприятия розничной торговли — на 15,2%. Эксперт уточнил, что последний показатель наиболее приближен «к нашим кошелькам».

«И эти показатели выше, чем год назад, так что можно ожидать, что и инфляция, уж как ее ни считай, окажется выше, чем год назад. Наконец, если действительно начнется снижение ставки, о чем сейчас начали говорить, то это спровоцирует отток средств с депозитов (ставки по ним уже пошли вниз) и вываливание этих денег на потребительский рынок и в меньшей степени на валютный», — сказал Виноградов.

Он добавил, что это и приведет к росту цен и девальвации рубля.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) до этого сообщили «Газете.Ru», что мебельные компании продолжат удерживать прошлогодние цены до середины февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что темпы роста пенсий россиян заметно превысили темпы инфляции.