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Россиянам пообещали сохранение прошлогодних цен на мебель

В АМДПР пообещали сохранение прошлогодних цен на мебель до середины февраля
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Shutterstock

Мебельные компании продолжат удерживать прошлогодние цены до середины февраля 2025 года, сообщили «Газете.Ru» в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР).

«Период до 15 февраля традиционно остается временем скидок. Их размеры варьируются от 10% до 30%, а в некоторых случаях могут быть выше.
В 2024 году стоимость мебели в России выросла всего на 5,8%, что оказалось ниже уровня инфляции, зафиксированного Росстатом на уровне 9,5%. В то же время рост цен продолжится, так как растут цены на сырье и фурнитуру. Например, цены на ДСП в конце года достигли рекордных показателей для внутреннего рынка: они выросли за год на 18%, а цены на фанеру — на 23%. Все это неизбежно отразится на цене новых коллекций», — отметил президент АМДПР Александр Шестаков.

Он пояснил, что после новогодних праздников покупательная активность традиционно снижается, и чтобы стимулировать спрос, компании проводят акции и распродажи. Со скидкой чаще всего можно купить шкафы, системы хранения, кровати, матрасы и кухонные гарнитуры.

Эксперт добавил, что январь и начало февраля считаются лучшим временем для выгодных покупок.

По данным АМДПР, меблировка условной двухкомнатной квартиры в 2024 году обходилась в 227,5 тыс. рублей (+4% за год).

Ранее россиян предупредили о подорожании бытовой техники.

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