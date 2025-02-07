Темпы роста пенсий россиян заметно превысили темпы инфляции

Экономист Балынин: пенсии россиян выросли на 63,5% с 2021 года, цены — на 49,7%

Минимальная пенсия россиян по старости с 2021 по 2025 год выросла на 63,52%, а инфляция за тот же период составила 49,75%, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Проведенные расчеты показали, что за пять лет размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости вырос темпами практически на 14 процентных пунктов выше инфляции — на 63,52% (в то время как рост цен составил 49,75%). Если в 2021 году размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости составлял 8120,54 рубля, то в 2025 году данный размер равен 13278,40 рубля», — отметил экономист.

Минимальную страховую пенсию по старости назначают россиянам, которые заработали 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. В 2025 году россияне не смогут выйти на пенсию по старости, поскольку в стране действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Чтобы получить пенсию по старости в 2026 году, женщинам должно быть 60 лет, мужчинам — 65 лет.

В январе средняя пенсия россиян достигла 24 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсии после 80 лет в 2025 году.