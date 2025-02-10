Франция призвала ЕС к ответным мерам в случае введения торговых пошлин США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала TF1 заявил, что Париж призывает Еврокомиссию к ответным мерам при введении торговых пошлин на товары из ЕС президентом США Дональдом Трампом.

«Конечно, это не сюрприз, Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы ответили, в этот раз мы ответим вновь», — сказал Барро.

Тогда в список облагаемых пошлинами вошли Harley Davidson, бурбон, джинсы, апельсиновый сок и кукуруза.

«Это предстоит определить Еврокомиссии — каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам», — отметил Барро.

Он отметил, что момент ввода ответных мер Брюсселя настал.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Трамп не должен вредить экономике Европейского союза, угрожая ввести пошлины, поскольку это не в интересах самой Америки.

10 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп собирается ввести пошлины в размере 25% на поставки в страну стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.