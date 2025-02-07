В Банке России объяснили возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей

Монеты номиналом 5 и 10 рублей решили заменить на купюры из-за их популярности и удобства среди граждан, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение Центробанка.

Как пояснили в Банке России, купюры 5 и 10 рублей было решено заменить на монеты из-за их быстрой изнашиваемости. Однако в обновленном варианте банкноты покрыли лаком, что увеличило срок их службы, и в итоге печать бумажных купюр стала более выгодной, чем чеканка монет, пояснили в регуляторе.

В пятницу в ЦБ сообщили, что купюру номиналом 1000 рублей с новым дизайном выпустят в конце 2025 года. Как отметил регулятор, дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. Оформление выбрали на голосовании, в котором приняли участие 700 тысяч человек. Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

В ноябре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что актуальности в печати 10-тысячной купюры нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос. Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, отметил Аксаков. Почти 90% платежей россияне осуществляют с помощью платежных карт и многие не используют наличные.

Ранее Банк России назвал самый прибыльный актив в 2024 году.