В Петербурге нашли масштабные нарушения маркировки одежды

В 2024 году в России выявили порядка 43,5 млн нарушений правил маркировки, из которых 1 млн зафиксировали в Петербурге. Об этом сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, передает РБК.

Частичная маркировка товаров началась в 2021 году, однако к 2024 году она стала массовой. Обязательные меры по маркировке одежды будут введены 1 марта 2025 года. По словам Заславского, описывать каждое изделие в системе является серьезным трудом для производителей, однако поэтапность данного нововведения позволила представителям бизнеса чувствовать себя более комфортно.

«К концу 2025 года 100% изделий легпрома (главным образом, одежды и обуви) будет охвачено маркировкой», — добавил он.

Директор департамента отметил, что нарушения в маркировке товаров будут выявляться автоматически. На данный момент не существует юридических последствий для участников рынка, эксперты проводят лишь мониторинг ситуации.

До этого в Москве осудили участников криминального бизнеса по производству парфюмерии без предусмотренной законом маркировки.

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