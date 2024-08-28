В России оценили, повлияет ли маркировка чая на его стоимость

Введение цифровой маркировки чайной продукции в России не приведет к росту цен на продукцию. Таким мнением в беседе с НСН поделился заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак» Реваз Юсупов, комментируя соответствующее предложение.

«Система работает уже шесть-семь лет, никаких сложностей по внедрению маркировки не будет, она универсальна для любой компании. Ее внедрение никак не повлияет на стоимость товара. Ни в одной из отраслей, в которых она уже применяется, не зафиксировано влияние маркировки на цены», — отметил эксперт.

По его словам, цены на товары могут изменяться из-за инфляции, перемен в логистике, подорожания упаковки. При этом добавление одного знака на упаковку чая к таким последствиям не приведет, уверен Юсупов.

28 августа газета «Известия» писала, что руководитель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов предложил ввести маркировку чая после случаев с выявлением пестицидов в продукции крупных производителей. В ОПИ считают, что это позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенной с нарушением установленных требований.

Ранее диетолог рассказала о вреде пакетированного чая.