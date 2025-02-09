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В России резко подорожал фастфуд

«РБК»: средний чек в российских фастфуд-заведениях превысил 600 рублей
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Depositphotos

Средний чек в российских фастфуд-заведениях в 2024 году превысил 600 рублей, что на 10% выше, чем в 2023 году. Об этом пишет «РБК».

В среднем по России этот показатель составил 603 рубля, в Москве — 649 рублей. Эти числа стали рекордными для российской индустрии фастфуда. Отмечается, что стоимость питания в таких заведениях растет быстрее, чем в ресторанах, что сокращает разрыв в цене между ними. Если в июне 2022 года средний чек в фастфуде был на 71% ниже, чем в ресторанах, то в июле 2024 года разница составляла уже 66%. При этом помимо роста цен на рост среднего чека повлияло также увеличение числа покупок на 5%.

Средний чек в кафе и столовых в 2024 году составил 740 рублей, что также на 10% выше, чем в 2023 году.

При этом в первом квартале 2023 года средний чек в фастфуд-заведениях в России упал с 540 до 368 рублей. Чаще всего фастфуд в первые три месяца 2023 года покупали в таких российских городах, как Москва (средний чек — 351 руб.), Санкт-Петербург (320 руб.), Казань (423 руб.), Тверь (399 руб.), Екатеринбург (349 руб.).

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