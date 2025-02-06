Российские ученые объяснили причины психологической зависимости от фастфуда

ПНИПУ: сочетание жира и сахара в фастфуде вызывает усиленный выброс дофамина

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) объяснили, почему фастфуд вызывает психологическую зависимость, и как это может сказаться на здоровье. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Согласно данным ВЦИОМ, 60% россиян регулярно посещают заведения быстрого питания, причем за последние 15 лет этот показатель вырос вдвое. Особенно популярен фастфуд среди молодежи.

Фастфуд содержит усилители вкуса, которые активируют рецепторы языка, усиливая ощущения сладкого, соленого, кислого и горького. Это вызывает выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за удовольствие.

«Сочетание жира и сахара в фастфуде создает двойной эффект, заставляя мозг ассоциировать такую еду со «счастьем»», — объяснила Екатерина Баньковская, доцент Пермского Политеха.

Фастфуд быстро вызывает привыкание, так как мозг запоминает источник удовольствия. Кроме того, посещение ресторанов быстрого питания стало социальным стандартом.

В ПНИПУ отметили, что одним из наиболее опасных для здоровья веществ в блюдах заведений быстрого питания считается акриламид. Это соединение образуется при жарке во фритюре и может вызывать мутации генов, повышая риск рака. Например, в картофеле фри содержание акриламида превышает норму в 100 раз.

Также фастфуд обычно перенасыщен сахаром и солью, что приводит к отекам, гипертонии, болезням почек и повышает риск тромбоза.

Ученые рекомендуют сократить потребление фастфуда, заменив его домашней едой с высоким содержанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Это не только улучшит здоровье, но и снизит нагрузку на окружающую среду.

Ранее исследователи назвали диету, ускоряющую старение организма уже в молодом возрасте.