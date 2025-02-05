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Президент Колумбии потребовал продать бизнес по добыче нефти в США

Президент Колумбии потребовал от Ecopetrol продать бизнес по добыче нефти в США
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Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в ходе заседания совета министров, что государственная компания Ecopetrol должна продать бизнес по добыче нефти в США методом гидроразрыва пласта (фрекинг). Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я увидел, что Ecopetrol будет поддерживать операции по фрекингу до 2026 года», — сказал глава государства.

По его словам, колумбийские власти выступают против фрекинга, который уничтожает природу и угрожает человечеству. Политик потребовал, чтобы этот бизнес был продан, а вырученные средства были инвестированы в чистую энергетику в Колумбии.

«Это необходимо обсудить с технической и экономической точек зрения», — добавил он.

Накануне в Ecopetrol заявили, что компания возобновляет совместный с Occidental Petroleum проект разработки месторождений в американском штате Техас, который предполагает новые инвестиции в размере $880 млн и бурение 91 эксплуатационной скважины. Из соглашения следует, что компании-участники должны были работать вместе до середины следующего года, когда в Колумбии состоятся выборы президента.

Ранее президент Колумбии назвал мир прекрасным на фоне приостановки выдачи виз в США.

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