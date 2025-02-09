В Турции выразили беспокойство из-за введения торговых пошлин со стороны США

Действия США вызывают сильное беспокойство на мировом рынке, но прямые риски для Турции минимальны. Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек, его слова приводит Hürriyet.

«Некоторые действия администрации США вызывают сильное беспокойство на рынке. Предсказуемость и торговля, основанная на правилах, отходят на второй план», — сказал он.

Шимшек отметил, что прямых рисков для Турции нет, поскольку Штаты на данный момент и без дополнительных ограничений облагают Анкару высокими налогами, нет резона поднимать их еще выше.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ Вашингтон приостановил введение пошлин.

Ранее в США указали на эффект от пошлин, который настроит американцев против Трампа.