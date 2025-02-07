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Самозанятым россиянам рассказали, что будет с их пенсией

Депутат Бессараб: 50% самозанятых в РФ формируют пенсионные накопления
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Depositphotos

В России обсуждается план стимулирования самозанятых делать взносы в Соцфонд для формирования будущих пенсий. Предлагается также запустить пилотный проект для поддержки трудящихся в этом сегменте. Большинство из них сложно отчислять часть средств для обеспечения финансовой безопасности в старости, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Общественной Службой Новостей.

Депутат напомнила, что самозанятым обещали минимум 10 лет не менять утвержденных для них правил работы. Однако проблемой является то, что большинству из таких работников трудно самостоятельно делать взносы в фонд для получения пенсии в старости.

«Чаще всего самозанятые, которые приходят в экономику — это молодые люди, не задумывающиеся о будущем, и это создает определенные трудности», — пояснила Бессараб.

Однако примерно половина работающих в статусе самозанятых параллельно трудоустроена в найме, а значит, формирует пенсионные гарантии. Что касается тех, кто об этом сейчас не думает, то рассчитывать в будущем они смогут лишь на социальную пенсию, заключила парламентарий.

Напомним, в Совфеде отмечали, что самозанятые имеют три способа накопить на пенсию. Так, они могут самостоятельно откладывать средства на эти цели с помощью банковского вклада, акций или облигаций. Второй вариант — это программа добровольного пенсионного обеспечения, которая дает возможность формировать страховой стаж и пенсионные баллы. И третий способ — это новая программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая позволяет самостоятельно откладывать средства для пенсии и получать за это доплаты от государства.

Минтруд РФ ранее разработал механизм страхования самозанятых.

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