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Посол РФ рассказал о безуспешных попытках экономики Финляндии выйти из рецессии

Посол Кузнецов: финская экономика безуспешно пытается выйти из рецессии
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Экономика Финляндии предпринимает безуспешные попытки выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, однако пока без особых успехов», — сказал он.

По словам дипломата, в прошлом году, по предварительным оценкам, ВВП этой страны снизился на 0,5%, инвестиции уменьшились на 6%. Вместе с тем он обратил внимание, что совокупный государственный долг Финляндии составляет уже 81% от ВВП государства.

«То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто», — заявил посол.

При этом, как отметил он, финские политики по-прежнему говорят об этом как о «необходимой цене» за новый политический курс своей страны.

Кузнецов добавил, что данные Банка Финляндии свидетельствуют о том, что сильнее всего издержки в ее экономике выросли именно в тех отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из Российской Федерации.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что решение Еврокомиссии об укреплении границ стран Евросоюза с Россией добьет экономику Восточной Финляндии.

Ранее в Финляндии заявили о стагнации экономики.

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