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Посол РФ раскрыл последствия русофобии для финского бизнеса

Посол: финский гостиничный бизнес не смог компенсировать нехватку туристов из РФ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Финский гостиничный бизнес не смог компенсировать отсутствие туристов из России за счет туристов из других стран. Об этом РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Крайне негативно разрушение российско-финляндских экономических связей отразилось на сфере услуг. Представители финского гостиничного бизнеса открыто говорят, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок российских туристов в год за счет гостей из других стран», — заявил Кузнецов.

Российский дипломат добавил, что российские туристы приносили финскому бизнесу и в казну государства до €600 млн ежегодно до пандемии коронавируса. Особенно тяжело последствия кризиса в отношениях между странами, вызванного решениями Хельсинки пойти на сближение с НАТО и закрыть границу с Россией, проявились в Восточной Финляндии, отмечает Кузнецов.

До этого Павел Кузнецов заявил, что власти Финляндии пугают собственное население «российской угрозой», но не имеют доказательств ее существования, как и «зловредной» деятельности Москвы.

Ранее политолог призвал власти Финляндии отказаться от агрессии по отношению к России.

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