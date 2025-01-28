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Треть россиян готовы переобучиться и перейти в рабочую профессию

Треть россиян из крупных городов готовы переобучиться на рабочую профессию
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Shutterstock/FOTODOM

Треть — 30,3% — опрошенных высказали свою готовность переобучиться и освоить рабочую профессию. А 4,6% респондентов заявили, что приступают к освоению новых навыков в самое ближайшее время. Это показал опрос группы компаний РЕГРО, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом для большинства опрошенных важно оставаться в своем регионе — как при обучении, так и при трудоустройстве на новую позицию. К переезду в другой регион оказались не готовы 41,9% респондентов. Временно покинуть свой город ради новой профессии готовы 17,2% опрошенных.

Четверть респондентов (25,2%) приняли решение переобучиться, чтобы иметь в будущем стабильный доход. Также важным фактором стало желание разнообразить карьеру — об этом рассказали 23,9% респондентов. 20,7% опрошенных считают, что достигли потолка на нынешней должности и в связи с этим ищут перемен.

«Результаты нашего опроса подтверждают, что запрос на профессиональное переобучение становится сегодня все более актуальным. Стабильный доход, возможность развития и разнообразия в карьере — это именно те факторы, которые мотивируют людей осваивать новые специальности», — отметил генеральный директор группы компаний РЕГРО Максим Никифоров.

Ранее выяснилось, что наем через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России.

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