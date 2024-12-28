Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне все чаще задумываются о смене профессии в 2025 году

Более половины россиян думают уволиться в 2025 году
close
Shutterstock

Вопрос смены профессии или места работы остается актуальным для многих россиян. Согласно исследованию «Профи.ру», более половины респондентов (55%) регулярно или иногда задумываются о смене работы.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основными причинами такого решения стали низкий уровень дохода, который указали 40% опрошенных, отсутствие карьерного роста (35%) и высокий уровень стресса (30%). При этом четверть участников исследования признаются, что потеряли интерес к своей нынешней работе, а 20% сталкиваются с проблемами в коллективе и отсутствием комфортной атмосферы в команде.

Появление новых увлечений или смена приоритетов — это еще один повод для карьерных изменений. Так, 15% респондентов отметили, что их взгляды на работу изменились с течением времени, а 10% указали на потерю актуальности их текущей профессии в условиях стремительно развивающегося рынка труда. В то же время 5% участников затрудняются назвать конкретные причины для возможной смены деятельности, что свидетельствует о внутренней неопределенности россиян.

Для тех, кто задумывается о смене профессии, обучение становится первым шагом к достижению цели. Результаты опроса показывают, что 45% россиян готовы инвестировать до 30 000 рублей в повышение квалификации или освоение новой специальности. Около 20% респондентов рассматривают возможность вложить в обучение от 30 000 до 50 000 рублей, а ещё 15% — до 100 000 рублей. Однако лишь 5% участников готовы пойти на более серьезные траты и выделить на обучение свыше 100 000 рублей.

Планы россиян на 2025 год демонстрируют разнообразие взглядов на карьерное развитие. Так, 40% опрошенных заявили, что планируют остаться на текущем месте работы и развиваться внутри компании. Еще 25% готовы сменить место работы, но остаться в рамках своей профессиональной сферы. В то же время 15% участников хотят освоить абсолютно новое направление и начать карьеру в другой отрасли, а 10% респондентов намерены открыть или развивать собственный бизнес.

Финансовый вопрос при этом играет важную роль. Для сохранения или улучшения уровня жизни в условиях инфляции 45% россиян считают необходимым увеличить доход на 16–30%. Согласно данным опроса, 15% респондентов уверены, что им потребуется рост дохода на 31–50%, а 8% полагают, что увеличение должно составить 51–70%. Лишь 2% участников отметили, что их доход должен увеличиться более чем вдвое, чтобы соответствовать их финансовым ожиданиям.

Ранее психолог объяснила, как правильно ставить для себя цели на 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами