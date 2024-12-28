Россияне все чаще задумываются о смене профессии в 2025 году

Вопрос смены профессии или места работы остается актуальным для многих россиян. Согласно исследованию «Профи.ру», более половины респондентов (55%) регулярно или иногда задумываются о смене работы.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Основными причинами такого решения стали низкий уровень дохода, который указали 40% опрошенных, отсутствие карьерного роста (35%) и высокий уровень стресса (30%). При этом четверть участников исследования признаются, что потеряли интерес к своей нынешней работе, а 20% сталкиваются с проблемами в коллективе и отсутствием комфортной атмосферы в команде.

Появление новых увлечений или смена приоритетов — это еще один повод для карьерных изменений. Так, 15% респондентов отметили, что их взгляды на работу изменились с течением времени, а 10% указали на потерю актуальности их текущей профессии в условиях стремительно развивающегося рынка труда. В то же время 5% участников затрудняются назвать конкретные причины для возможной смены деятельности, что свидетельствует о внутренней неопределенности россиян.

Для тех, кто задумывается о смене профессии, обучение становится первым шагом к достижению цели. Результаты опроса показывают, что 45% россиян готовы инвестировать до 30 000 рублей в повышение квалификации или освоение новой специальности. Около 20% респондентов рассматривают возможность вложить в обучение от 30 000 до 50 000 рублей, а ещё 15% — до 100 000 рублей. Однако лишь 5% участников готовы пойти на более серьезные траты и выделить на обучение свыше 100 000 рублей.

Планы россиян на 2025 год демонстрируют разнообразие взглядов на карьерное развитие. Так, 40% опрошенных заявили, что планируют остаться на текущем месте работы и развиваться внутри компании. Еще 25% готовы сменить место работы, но остаться в рамках своей профессиональной сферы. В то же время 15% участников хотят освоить абсолютно новое направление и начать карьеру в другой отрасли, а 10% респондентов намерены открыть или развивать собственный бизнес.

Финансовый вопрос при этом играет важную роль. Для сохранения или улучшения уровня жизни в условиях инфляции 45% россиян считают необходимым увеличить доход на 16–30%. Согласно данным опроса, 15% респондентов уверены, что им потребуется рост дохода на 31–50%, а 8% полагают, что увеличение должно составить 51–70%. Лишь 2% участников отметили, что их доход должен увеличиться более чем вдвое, чтобы соответствовать их финансовым ожиданиям.

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