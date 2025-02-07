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В Госдуме дали рекомендацию дачникам

Депутат Чаплин: подготовку к дачному сезону рекомендуется провести в феврале
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Pexels

Основную подготовку к дачному сезону рекомендуется провести в феврале, сказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с интернет-изданием Life.ru.

Как отметил парламентарий, февраль — лучшее время, чтобы заложить фундамент для дальнейшей успешной работы на участке. Именно в феврале есть возможность распределить дальнейшие усилия. В это время, подчеркнул Чаплин, можно определить сорта, которые хочется вырастить в предстоящем сезоне, и подумать, как можно разнообразить грядки.

Кроме того, считает депутат, сейчас можно отремонтировать инструменты, которые этого требуют, почистить их от ржавчины. По его мнению, именно в феврале самое время купить новые инструменты, если они нужны.

На этой неделе замминистра сельского хозяйства Марина Афонина сообщила, что импорт семян сельхозкультур в Россию по итогам 2024 года снизился в 2,5 раза. При этом председатель комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных подчеркнул, что из разных документов видны разные цифры. Он также заявил о необходимости прийти в этой статистике «к единым цифрам и системе координат».

Ранее россиян предупредили о росте цен на сельхозпродукцию.

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